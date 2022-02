Musique contemporaine ou musique d’aujourd’hui?

La création du quatuor de Philip Glass par le Quatuor Tana aurait été impensable en 1989, l’année de naissance d’Ars Musica, parce que le compositeur américain appartenait à cette famille de créateurs maudits par une avant-garde intolérante. On en voudra pour preuve que lorsque deux ans plus tard, le festival bruxellois se consacra aux relations Europe-Amérique, le mouvement minimaliste n’aurait été présent que par le bref Tromba lontana de John Adams si, seul et contre tous, Gerard Mortier n’avait sauvé l’honneur en imposant la création mondiale de The death of Klinghoffer, le dernier opéra du même Adams. Mais la programmation fêtait Nancarrow, Varèse ou Ives, soit des musiciens morts depuis au moins une génération ! D’où provenait un tel hiatus ? Peut-être d’une fausse perception du concept de musique contemporaine ?