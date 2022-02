Edgar Moreau. Transmission, une variété de climats

Pas religieux, Edgar Moreau n’en témoigne pas moins un lien profond avec ses racines juives. Cette transmission trouve évidemment un support exceptionnel dans le violoncelle, instrument de toutes les mélancolies. Le programme déploie un éventail particulièrement varié : Bloch bien sûr avec son imposant Schelomo, mais aussi avec une sympathique suite From Jewish Life, Korngold avec un concerto issu d’une musique de film et deux compositeurs non juifs mais fascinés par la musique hébraïque (le Bruch du poignant Kol Nidrei et le Ravel de l’impressionnant Kaddish). L’intérêt des interprétations vécues de Moreau réside justement dans la variété de climats qu’il offre à ce répertoire qui échappe ainsi à une mélancolie trop univoque.

Erato