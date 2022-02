Caporali/Bourgeois, «Moanin’ Birds»

Quinze courts morceaux, comme des paysages éphémères. Tom Bourgeois au saxophone ténor et à la clarinette basse et Fil Caporali à la contrebasse explorent dans ces impromptus des couleurs, des harmonies, des dialogues, parfois rejoints par Dorian Dumont au piano et Lionel Beuvens à la batterie. On navigue entre apaisement et sérénité, lyrisme, énergie soudaine comme un envol d’une tribu de volatiles, mélancolie déchirante. On explore, on médite, on est fasciné. L’album sort le 18 mais le duo est l’invité du Jazz Tour du vendredi 4 au dimanche 20, avec un autre duo, celui de Mathieu Robert et Mario Ganau, dont on vous reparlera. Voyez leslundisdhortense.be.

Hypnote Records