Youn Sun Nah: «J’ai fait cet album comme si c’était mon journal intime»

En 1995, Youn Sun Nah, née à Séoul, est venue à Paris, pour suivre des cours de musique, particulièrement au CIM, école de jazz et de musiques nouvelles. Depuis, elle vit entre deux pays, la France et la Corée. Et surtout sur les routes : elle ne cesse de faire des tournées et de chanter sur scène. On lui a compté 500 concerts entre 2009 et 2015. Et des tas d’albums. Ce Waking World est son onzième. Et il est tellement bon qu’il devrait atteindre la même notoriété que Some Girl, Lento, She moves on, Immersion.

Dès fin février et jusqu’en juin, elle reprend la tournée, après la parenthèse confinement, en France, en Suisse, au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne. Pas en Belgique. La seule date programmée du 3 février, à Huy, a été reportée. « Pour la quatrième fois, dit-elle. Et j’en suis très triste. j’aime beaucoup le public belge. »