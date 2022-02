Pierre de Maere, un ange à la table du succès

Maman, un jour je serai une superstar », chante-t-il dans « Menteur », lui qui sur son fil Instagram demande : « Rendez-moi célèbre ». Alors que pour la pochette de son premier EP, le jeune homme de 20 ans endosse le costume d’animateur du fictif Make Me Famous TV Show. La célébrité serait-elle l’obsession première de Pierre de Maere qui a tout du gendre idéal bien décidé à séduire la planète entière ? Premier ou second degré ? « Non, non, c’est du premier degré », nous avoue-t-il bien au chaud dans sa chambre d’ado lui servant de homestudio à Walhain, la maison familiale. « J’aime