OL-OM: moment venu pour Marseille de s’imposer à Lyon après 15 ans sans victoire?

Les scènes de violences dans les stades français sont malheureusement choses courantes. Bagarres entre supporters et joueurs, jets de projectiles et envahissements de terrains, la Ligue 1 n’a pas été épargnée depuis ce début de saison.

18 septembre : Lens-Lille. Un groupe d’ultras lensois avait envahi le terrain à la mi-temps pour se ruer sur les Lillois avant que les CRS n’interviennent. Les Lillois avaient, eux, jeté des sièges sur la tribune famille des Lensois située juste à côté. Six supporters avaient été légèrement blessés et deux spectateurs avaient été interpellés.

22 octobre : Saint-Etienne-Angers. Le coup d’envoi de la rencontre est donné avec une heure de retard au stade Geoffrey-Guichard. Au moment du protocole d’avant-match, plusieurs ultras stéphanois s’introduisent sur la pelouse, et lancent des fumigènes, qui brûlent le terrain et les filets des buts .

À 24h du match OL-OM, Dimitri Payet est revenu en conférence de presse sur l’épisode du lancer de bouteilles dont il avait été victime en novembre dernier : « Il y a eu des décisions de prises et c’est le début de quelque chose j’espère. C’est vrai que depuis Lyon, il n’y a pas eu d’incident grave dans nos stades. J’espère que c’était la dernière fois. Je suis le premier déçu de jouer dans un stade vide demain, même si c’est à Lyon. Les instances ont pris des décisions et j’espère qu’elles en prendront d’autres qui arrêteront la violence dans les stades. J’avais l’impression que j’étais coupable dans ces deux histoires et c’est ça qui faisait mal, plus que la bouteille ».

L’Olympique Lyonnais déforcé par l’absence d’une dizaine de titulaires devra compter sur ses jeunes

Sur le plan sportif, le duel entre les deux Olympiques est d’une importance capitale. En cas de victoire, Marseille prendrait la deuxième place du classement au profit de Nice et recollerait ainsi à 10 unités du leader parisien. Les Phocéens sont en pleine confiance avec une série de 9 matchs sans défaite.

De son côté, l’Olympique lyonnais doit l’emporter s’il veut se mêler à la lutte pour les places européennes. Vainqueurs lors du dernier match dans le derby rhônalpin sur le score de 1-0, les Lyonnais ont enregistré 5 nuls sur leurs 7 derniers matchs.

L’effectif de Peter Bosz semble être lourdement amoindri par son nombre d’absents pour cet « Olympico ». Aouar s’est blessé à la cuisse à l’entraînement et rejoint l’infirmerie avec Denayer et Da Silva. Kadewere est suspendu et des joueurs sont également en sélection comme Toko Ekambi (CAN) ainsi que Paqueta et Guimaraes (Qualifications avec le Brésil mais Guimaraes vient d’être vendu à Newcastle).

Les non-qualifications des recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombele s’ajoutent à cette liste ainsi que le redoutable buteur Moussa Dembélé, touché par le Covid. Une chance pour les jeunes ? Sinaly Diomandé est bien de retour et pourrait être associé à Castello Lukeba en défense centrale devant l’inamovible Anthony Lopes. Si l’entraîneur néerlandais décide à nouveau d’utiliser un système en 3-5-2, le Batave pourrait aider ses jeunes pousses avec l’expérimenté Jérôme Boateng. En attaque, le coach devra probablement aligner une attaque inédite avec Shaquiri et Cherki.

L’OM est également concerné par les matchs internationaux avec l’absence de Gerson(Brésil) ainsi que de Bamba Dieng et de Pape Gueye(Sénégal). Les Phocéens pourront néanmoins compter sur le retour de Dimitri Payet et sur la nouvelle recrue du mercato hivernal, Cédric Bakambu. Le congolais a déjà marqué contre le RC Lens pour son premier match sous la vareuse marseillaise.

Compos probables :

Lyon : Lopes – Lukeba, Boateng, Dubois – Henrique, Caqueret, Mendes, Gusto – Emerson, Cherki, Shaqiri.

Marseille : Pau Lopez – Peres, Caleta-Car, Saliba – Lirola, Guendouzi, Kamara, Rongier – Payet, Milik, Under.

Depuis 2007, Marseille ne s’est plus imposé à Lyon. Est-ce le moment où jamais de mettre un terme à ce record avec un effectif lyonnais décimé et sans public ? Les Marseillais ont déjà mis fin cette saison à un record vieux de 44 ans en s’imposant au stade des Girondins de Bordeaux.

Pau Lopez s’impose dans les cages après le règne de Mandanda : « Quand tu es gardien, tu ne peux pas ne pas connaître Mandanda. C’est une légende. »

Arrivé l’été passé en provenance de l’AS Roma, Pau Lopez s’est très vite imposé à l’OM en faisant de l’ombre à un certain Steve Mandanda… La légende marseillaise défend pourtant les buts du club depuis 2007 (hormis la saison 2016-2017 avec un transfert peu concluant à Crystal Palace).

Chose qui n’a pas fait peur au gardien espagnol, fortement séduit par la philosophie du coach Sampaoli.

« Après ces deux ans à Rome où je n’étais pas à mon meilleur niveau, il fallait que je retrouve l’enthousiasme.(…) Il faut y être préparé mentalement. Parce que peu importe qui serait venu, celui qui jouerait à la place de Mandanda serait dans le feu, critiqué, on attendrait ses erreurs. C’est une réalité, mais je ne l’ai jamais pris personnellement. Je comprends que je suis dans un endroit qui a été la maison de Mandanda depuis tant d’années, les gens sont habitués à le voir dans le but. Je me suis concentré sur moi, sur mes entraînements, et j’ai travaillé », a déclaré Pau Lopez au journal l’Équipe le 01/02/2022.