Terrenoire vers la lumière

Leur duo avec Bernard Lavilliers, sur le récent album de ce dernier, n’est qu’un des nombreux épisodes heureux qui ont mis en lumière l’intérêt porté au duo stéphanois formé par les frères Théo et Raphaël Herrerias. Sur leur premier album paru en septembre 2020, Les forces contraires, se trouvait déjà un duo avec Barbara Pravi (« La fin du monde ») alors que Pomme les a rejoints pour une nouvelle version de « Ça va aller ». Le succès de ce disque et de leurs auteurs installés à Paris s’est fait lentement. On les a rencontrés le jour de leur concert à la Rotonde du Bota le 15 décembre dernier, histoire de parler de ce disque ressortant avec sept inédits ce 4 février. « Le succès du disque s’est fait à un rythme crescendo, c’est vachement beau », nous ont-ils confié. « C’est comme une bonne terre fertile. Il faut avoir vécu plusieurs saisons sur elle. Et comme on est besogneux, on est confortés par cette légitimité.