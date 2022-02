«Adieu Paris» génération désenchantée

Des acteurs épatants mais amers, mélancoliques et tendres.

Il y a quelque chose de fatigué dans le nouveau film d’Edouard Baer. Par paresse, par détresse, parce qu’il tourne une page. Ce sentiment de fatigue envahit le cinéaste dandy quand il évoque Paris aujourd’hui, où les cafés ne sont plus des lieux de conversation gratuite. À moins qu’en filmant la fin d’une époque avec huit vieux machos égocentriques, jadis rois de la vie sociale et mondaine dans les années 70/80, à la Closerie des Lilas le temps d’un dîner, il semble tellement fasciné par son casting qu’il laisse son scénario tourner trop à vide. Car il offre à son regard caméra une génération d’acteurs épatants, pouvant être extravagants, imprévisibles, bouleversants, intenses, jouant à être encore dans le coup comme Bernard Murat, en colère face à eux-mêmes comme Arditi ou n’y croyant plus comme Depardieu.