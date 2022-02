Procès de Nordahl Lelandais: il «a berné tout le monde», déplore un ancien ami

Un ancien ami de Nordahl Lelandais a exhorté mardi l’accusé, jugé à Grenoble pour le meurtre en 2017 de la petite Maëlys, à dire la vérité aux parents de la fillette, « même si c’est horrible. Les gens ont besoin de la vérité, tu es obligé de dire à ses parents, même si c’est horrible, ce que tu as fait », a supplié le trentenaire en se tournant vers Nordahl Lelandais, qu’il a fréquenté dans les années 2010. Face à lui, dans le box, l’accusé baisse son masque et hoche la tête en silence.

Le témoin s’attend-il cependant à ce que l’ancien militaire dise toute la vérité lors du procès ? « Jamais à 100 % », estime le soudeur. « Il nous a bernés comme il a berné tout le monde, même ses amis les plus proches », a poursuivi à la barre l’ancien ami qui a depuis coupé les ponts avec l’accusé.

Maëlys De Araujo, huit ans, avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d’une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Rapidement soupçonné, Nordahl Lelandais avait été confondu en février 2018 par la découverte d’une tache de sang dans le coffre de sa voiture. Il avait alors admis l’avoir tuée « involontairement » dans des circonstances qui demeurent floues.

Mardi, la deuxième journée de procès est consacrée à l’audition de plusieurs témoins dont le frère de l’accusé, Sven Lelandais, pour tenter de cerner sa personnalité.

Cet examen « est très important », avait auparavant estimé l’avocat de la mère de Maëlys, Me Fabien Rajon, qui attend beaucoup des experts pour établir « le niveau de dangerosité » de Nordahl Lelandais.

« Le cœur de cette affaire est de savoir si, oui ou non, il y a (eu) des sévices sexuels infligés à Maëlys. Nous, nous avons notre conviction sur ce sujet, mais c’est à la cour de se prononcer », a-t-il ajouté alors que les poursuites pour viol ont été écartées pendant l’instruction faute d’élément.

A l’ouverture des débats lundi matin, Nordahl Lelandais avait tenu à « présenter (ses) excuses » à la famille de la fillette et promis de « (s)’expliquer sur les faits au cours de l’audience ».

L’accusé sera également jugé pour agressions sexuelles à l’encontre de deux petites-cousines âgées à l’époque de cinq et six ans, ainsi que pour détention et enregistrement d’images pédopornographique.

Déjà condamné à Chambéry en mai 2021 à 20 ans de réclusion pour le meurtre du jeune soldat Arthur Noyer, Nordahl Lelandais n’avait pas fait appel. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.