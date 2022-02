Six nouveaux restaurants "Black and White Burger" en Belgique d'ici l'été

Son premier exercice comptable n'est pas encore bouclé - la filiale belge soufflera sa première bougie le 20 février - mais il devrait se conclure sur un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros.

Une centaine de personnes (environ 55% de salariés et 45% d'étudiants) travaillent actuellement dans les cinq restaurants en activité à Bruxelles (2), Liège, Charleroi et Louvain-la-Neuve. A raison d'une vingtaine de collaborateurs par points de vente, les nouveaux espaces franchisés qui ouvriront prochainement à Tournai, La Louvière, Mons, Namur et Gand et Alost pour la Flandre devraient donc créer quelque 120 jobs, selon la même répartition, indique Mansour Nasr, co-directeur de la filiale belge.