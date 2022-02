«King Richard» raconte la réussite de la méthode Williams

C’est en quelque sorte un biopic sur les sœurs Williams et leur sidérante ascension dans le milieu du tennis avant de devenir les championnes que l’on connaît. Une histoire incroyable mais vraie dont on connaît l’issue heureuse mais qui reste haletante. Car c’est aussi un vrai et passionnant film de sport mis en scène sous tension. On est sur les courts, dans les premiers pas, dans les entraînements, dans les premières coupes junior, dans les premiers contrats. On est dans le physique, dans le mental, dans la lutte des classes. La bonne idée est de prendre les choses du point de vue du père, un type un peu fou prêt à tout pour accomplir son plan, faire de Venus et Serena, gamines afro-américaines du quartier de Compton en Californie, les plus grandes championnes de tennis, ce qui les rendra riches à millions. Tout est là pour comprendre ce qui motive ces immenses sportives à ne jamais rien lâcher sur un terrain.