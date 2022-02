NFL: Tom Brady, légende du football américain, annonce officiellement sa retraite à 44 ans

Tom Brady, légende du football américain, a annoncé officiellement sa retraite à l’âge de 44 ans, mardi.

« J’ai adoré ma carrière en NFL (la ligue professionnelle nord-américaine, ndlr), et maintenant il est temps de concentrer mon temps et mon énergie à d’autres choses qui requièrent mon attention », a écrit Brady sur les réseaux sociaux.

Brady a remporté le Super Bowl à sept reprises, six fois avec New England (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) et une fois avec Tampa Bay (2021). Il a été désigné cinq fois MVP (meilleur joueur) du Super Bowl et trois fois de la saison régulière.

« J’ai beaucoup réfléchi la semaine dernière et je me suis posé de nombreuses questions difficiles. Je suis fier ce que nous avons accompli. Mes équipiers, entraîneurs, concurrents et fans méritent que je me sois à 100 % mais il est temps pour moi de laisser le terrain à une nouvelle génération d’athlètes passionnés et engagés. »

Avec sept titres, Brady compte à lui seul plus que de Super Bowl que les Pittsburgh Steelers et les New England Patriots, les deux franchises les plus titrées de la NFL avec six sacres.