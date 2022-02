Audrey Diwan sur «L’événement»: «J’aime l’idée de faire des films pour changer le regard»

Lion d’or à Venise, « L’événement » est le film immanquable de ce début d’année. Un film intense, émouvant et révoltant sur l’avortement, qui rappelle que jamais un combat ne doit être considéré comme gagné.

En quelques mois à peine, Audrey Diwan s’est hissée parmi les personnalités incontournables du cinéma français et international. Après Mais vous êtes fous, un premier long-métrage remarqué, elle devenait en septembre la deuxième Française à remporter le Lion d’or à Venise pour L’événement, une adaptation subtile et puissante du roman éponyme et autobiographique d’Annie Ernaux, paru en 2000 chez Gallimard. L’histoire d’une jeune femme qui, dans les années 1960, décide d’avorter.

Depuis, celle qui fut journaliste avant de se tourner vers l’écriture et le cinéma (elle est notamment scénariste des films de Cédric Jimenez), accumule les récompenses et les nominations (notamment aux César). La force d’Audrey Diwan ? Sans cesse remettre les choses en question et ne pas se baser sur des certitudes.