Nestlé reprend ses livraisons chez Colruyt après un conflit relatif aux prix

Le journal De Tijd a rapporté mardi que Nestlé avait arrêté la livraison de dizaines de produits chez Colruyt. La chaîne de supermarchés et le groupe alimentaire suisse négocient actuellement de nouveaux prix. Ces pourparlers sont plus difficiles que d'habitude, car les prix des matières premières, de l'énergie et des transports ont fortement augmenté.

Depuis, les négociations ont de nouveau été "constructives" et Nestlé a repris ses livraisons. Dans le courant de la semaine, les rayons vides devraient avoir disparu, indique une porte-parole de Colruyt. Nestlé le confirme et affirme que les pourparlers sont "presque conclus".