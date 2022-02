Alice Dutoit (Alice On The Roof): «Jan Bucquoy est un philosophe»

Le rêve d’Alice Dutoit dont le nom de scène est Alice on the Roof, a toujours été la musique. Quand Jan Bucquoy lui propose de jouer dans son film, elle ne connaît ni l’homme ni son cinéma.

Et voilà que Google lui apprend que c’est l’auteur de La vie sexuelle de Tintin, entre autres… « J’avais un peu d’appréhension. Puis j’ai reçu son scénario. J’ai adoré. Et j’ai mieux compris qui il était. J’ai compris qu’il y avait d’autres couches que le provocateur. C’est un homme plein d’idées, de poésie. Jan est un philosophe. Entre deux conneries, il va dire des choses très profondes. Et je pouvais me projeter dans ce qu’il me proposait de jouer. Je ne savais pas si j’en étais capable car je n’ai jamais eu de cours de théâtre, mais j’avais envie d’essayer. » Elle précise : « Jan est quelqu’un d’atypique et d’assez couillu pour aller chercher une intruse totale. »