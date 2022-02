Wim Willaert sur «La dernière tentation des Belges»: «Tout le monde a un Jan Bucquoy en soi»

L’iconoclaste Jan Bucquoy signe un film magnifique, drôle, bouleversant lié au suicide de sa fille Marie. « La dernière tentation des Belges » prend vie sous les traits de Wim Willaert et Alice on the Roof.

Vingt-deux ans séparent Wim Willaert de Jan Bucquoy. Pas la même génération et pourtant beaucoup de points de rencontre, ce qui les mène au projet très intime du cinéaste belge (Camping Cosmos, La vie sexuelle des Belges), dont la fille Marie s’est suicidée en 2008, un film autobiographique qui se revendique pied de nez au destin fatalement dramatique de chacun de nous et qui ressuscite ce qui a été anéanti. Bayard d’or du meilleur comédien pour Quand la mer monte…, de Yolande Moreau et Gilles Porte en 2004, Magrittte du meilleur acteur pour Je suis mort mais j’ai des amis, des frères Malandrin en 2016, Wim Willaert est une star en Flandre depuis le succès de la série Eigen kweek . Loin du rôle de méchant qu’il tient dans la saison 2 de la série Undercover diffusée sur Netflix, il s’est glissé avec drôlerie et sensibilité dans la peau de l’artiste provocateur à qui sa fille reproche d’avoir été un père absent.