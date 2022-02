Pour la FEB, le "mini tax-shift" n'est pas un exemple à suivre

Pour financer cela, le gouvernement a prévu une réforme de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit et en équipe mais aussi la mise en place d'une taxe sur les billets d'avion et une augmentation des droits d'accises sur les cigarettes, les cigares et le tabac à rouler.

Pour la FEB, les choix qui ont été opérés ne résolvent pas le problème fondamental de la fiscalité sur le travail "qui découle d'un barème d'imposition beaucoup trop progressif (50% de pression fiscale et parafiscale à partir d'un revenu imposable de 13.540 euros sur base annuelle) et nettement plus élevé que dans les pays voisins". "Par conséquent, pour tous les travailleurs qui subissent les barèmes ordinaires d'imposition, rien ne changera. Et les pièges à la promotion ne seront toujours pas supprimés structurellement", regrette l'organisation patronale qui ne souscrit pas au mode de financement de ce mini tax-shift, "dès lors que l'allègement de la parafiscalité sur les bas salaires sera en grande partie financé par un alourdissement du coût du travail en équipe et de nuit pour les employeurs." La FEB reconnaît cependant que "le pire a été évité" sur ce point, grâce à "une concertation intense et coordonnée entre la FEB, ses secteurs, leurs entreprises membres et le gouvernement".