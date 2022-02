Prix de l'énergie - "Le gouvernement accouche d'une souris" (FGTB)

La prolongation du "tarif social élargi" (jusqu'au mois de juin) est cependant un élément positif, selon la FGTB. "La décision d'agir via une diminution de la TVA de 21 à 6% est également la voie que nous préconisons depuis longtemps. Mais même si la mesure représente un effort réel de 550 millions d'euros (si on tient compte des recettes additionnelles), elle arrive trop tard et s'arrêtera trop tôt pour agir significativement sur le portefeuille des ménages", estime le syndicat.

Le syndicat socialiste en profite pour rappeler ses revendications: une solution structurelle, pérenne pour la facture de gaz et d'électricité, une prolongation du tarif social pour le gaz et l'électricité au-delà du 30 juin, retrouver un contrôle public sur ce secteur stratégique et un investissement dans l'indépendance énergétique.