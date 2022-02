Dilibel (Hachette) veut s’agrandir en région liégeoise

Il ne s’agit que d’un « aménagement à la marge » sur lequel l’entreprise n’a pas souhaité communiquer d’emblée, mais il envoie un signal positif au secteur du livre, en ligne avec les excellents chiffres de vente 2021 obtenus tant en France qu’en Belgique. Le distributeur belge Dilibel, filiale de Hachette, cherche à augmenter sa capacité de stockage d’environ 1.000 mètres carrés, nous confirme son directeur Patrick Moller : « Effectivement, je cherche à agrandir notre entrepôt d’Alleur, qui a aujourd’hui la même capacité que celle qu’il avait en 1985. Or, l’an passé, nous avons sorti environ 1,6 million de bouquins en plus. [Par ailleurs] je réfléchis à engager deux ou trois CDI en plus. »