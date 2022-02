Vers un code orange à la mi-février? Ce que cela changerait pour l’horeca, les événements et les activités récréatives

En code orange, les activités récréatives en intérieur voient leur capacité augmenter et celles en extérieur peuvent avoir lieu peu importe le nombre de personnes.

En code orange, le plus grand changement est qu’il n’y a plus d’heure de fermeture imposée.

Actuellement nous sommes en code rouge et c’est le Comité de concertation qui détermine le code applicable. Le baromètre se concentre sur les événements publics, l’horeca et les activités récréatives. Concrètement, si la Belgique passe en code orange, voici ce que cela signifie.

Code rouge : le risque est élevé de surcharge du système de santé. Les nouvelles hospitalisations/jour sont de plus de 150. L’occupation des soins intensifs est de plus de 500 lits.

Code orange : la pression est croissante sur le système de santé, nécessitant une intervention pour inverser la tendance. Les nouvelles hospitalisations/jour sont entre 65 et 149. L’occupation des soins intensifs est entre 300 et 500 lits.

Code jaune : la situation épidémiologique et pression sur les hôpitaux est sous contrôle. Les Nouvelles hospitalisations/jour sont de moins de 65, l’occupation des soins intensifs est de moins de 300 lits.

La vague du variant omicron semble avoir atteint son pic. Sur une base hebdomadaire, le nombre d’infections n’augmente plus et sur une base quotidienne, on constate déjà une diminution. « Si les chiffres continuent à évoluer de cette manière, ils pourraient être suffisamment bas à la mi-février pour que l’on passe au code orange sur le baromètre », a déclaré le virologue et porte-parole de Scensano, Steven Van Gucht. Marc Van Ranst , le virologue abonde dans le même sens.

