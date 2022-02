La Febiac veut de nouveau organiser un salon "physique" de l'auto pour sa 100e édition

Pour une version physique de la prochaine édition, selon M. Cremer, "trois éléments seront déterminants" : "l'intérêt des adhérents exposants, l'intérêt du grand public et l'évolution de la pandémie de Covid-19". "Et c'est l'évolution de la pandémie vers l'endémie qui nous redonne confiance pour mettre à l'agenda le plus grand salon commercial du pays à l'occasion de cette 100e édition", souligne M. Cremer.

La Febiac est revenue mardi sur l'édition 2022 décentralisée du salon de l'automobile, qui s'est clôturée lundi. "Les premiers retours de nos adhérents pour le mois de janvier sont positifs, même si on remarque que ce sont surtout les entreprises et les indépendants qui ont stimulé les ventes", déclare Gabriel Goffoy, directeur de la communication à la Febiac.