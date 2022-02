Aucune signature à Anderlecht lors de ce mercato hivernal: ce n’était plus arrivé depuis 18 ans

Avant même l’ouverture officielle du marché hivernal, les dirigeants anderlechtois avaient été clairs : pas question d’acter de nouvelles arrivées au beau milieu de la saison sauf s’il faut pallier le départ d’un cadre. Entre les lignes, cela voulait dire : remplacer soit Sergio Gomez, soit Amir Murillo, les deux latéraux étant les joueurs les plus susceptibles de partir cet hiver. Il n’en a rien été.

Conséquence, pour la première fois depuis la saison 2003-04, aucun joueur n’est venu renforcer le RSCA en janvier. Ce qui a permis à Peter Verbeke et ses équipes de vivre un mois de janvier relativement serein – est-ce vraiment possible pour des dirigeants en cette période ? – et de se concentrer sur l’été prochain où les chantiers seront plus importants.