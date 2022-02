Photo Brussels Festival: la fascination des arbres par une vingtaine de photographes

Des arbres. Des arbres aux branches tordues, tendues, brisées parfois. Des arbres nus, solitaires qu’on découvre en grands tirages noir et blanc sur un superbe papier de riz coréen. Ces images de Kim Jungman semblent nous inviter à nous extraire du monde par leur côté bucolique, poétique, propice à la méditation. Rien n’est pourtant plus trompeur. Alors qu’on imagine le photographe arpentant vallées et collines à leur recherche, le titre de sa série nous donne un indice : Street of Broken Hearts, rue des Cœurs brisés. Cette rue, c’est celle où Kim Jungman a photographié entre 2008 et 2017 tous les arbres de cette série. Des arbres plantés en rangées au cœur de la ville, oubliés de tous, ravagés par les hommes, la pollution, le vent… Des arbres qui survivent malgré tout et sont tirés de leur anonymat par le regard du photographe.