Comment la D1B est devenue attrayante

C’est peut-être avec l’envie d’envoyer un message, de minimiser les différences dans un monde globalement professionnalisé, que la D1B a été renommé de cette façon en 2016. La Proximus League ne serait pas une ligue bien inférieure à la Jupiler Pro League, la D1A, mais plutôt son réservoir, où les prochains talents de l’élite y construisent leur avenir. Dans un championnat offrant certains atouts, le rapprochant finalement de son grand frère.

Si elle remplit son rôle d’antichambre de la D1A, la D1B accueille aussi les cœurs meurtris en quête d’un nouveau départ et les vieux briscards qui n’ont plus grand-chose à prouver, du moins à eux-mêmes. C’est le cas d’Igor De Camargo, venu « boucler la boucle » au RWDM après une carrière à rallonge (369 matches en D1A), et de Guillaume Gillet, désireux d’utiliser son expérience à Waasland-Beveren pour faire remonter le club flandrien.