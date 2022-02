Boucle du Hainaut: la solution des riverains jugée non pertinente

Après avoir présenté (à distance) son rapport aux riverains du groupe RevolHT, aux élus locaux et aux syndicats agricoles, l’experte canadienne Menelika Bekolo Mekomba s’est exprimée ce mardi devant les députés wallons à propos du projet de Boucle du Hainaut porté par Elia.

La conclusion de cette ingénieure spécialisée en réseaux électriques est nette : l’option d’Elia, soit une ligne aérienne à très haute tension en courant alternatif, est la bonne. Seule concession de cette spécialiste : une ligne souterraine est possible, mais sur une dizaine de kilomètres tout au plus, alors qu’Elia envisage un tracé de 60 kilomètres entre Avelgem et Courcelles.