Prostitution: un contrat de travail pour protéger les travailleurs du sexe

Entretenir des relations sexuelles tarifées ne constitue pas, dans notre pays, une infraction. Mais le proxénétisme en est une : on ne peut donc pas conclure avec un travailleur ou une travailleuse un contrat portant sur l’exercice d’une activité de prostitution. Certaines personnes contournent cela en s’accordant sur un contrat de travail portant sur des activités autres, telles que des massages, des prestations de danse ou de l’horeca.

Et si cela peut rassurer le travailleur, « cette protection d’un contrat de travail est malheureusement trop souvent illusoire », relève le projet de loi introduit ce mercredi par les ministres Pierre-Yves Dermagne (PS, Travail) et Frank Vandenbroucke (Vooruit, Affaires sociales). « En effet, l’objet réel du contrat étant contraire aux dispositions pénales, la jurisprudence majoritaire considère que celui-ci est frappé de nullité absolue en raison de la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs. »