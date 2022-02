Tom Brady, la fin d’une légende

Le secret avait été éventé depuis samedi et un article de ESPN, le plus grand média de sports aux Etats-Unis. Une déflagration outre-Atlantique qui avait fait le tour du monde. C’est désormais officiel depuis ce mardi : à 44 ans et après 22 saisons professionnelles, Tom Brady prend sa retraite. « Soit tu t’engages à 100 %, soit il n’y a pas de succès possible. Et les victoires, c’est ce que j’aime par-dessus tout », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. « C’est un challenge physique, mental et émotionnel de tous les jours qui m’a permis de maximiser mon potentiel. Mes coéquipiers, mes coachs, mes adversaires et mes fans méritent que je sois à 100 % mais, désormais, je ne suis plus capable de prendre cet engagement. »