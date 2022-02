Tensions dans le vestiaire anderlechtois: le ton est monté entre Hoedt et Refaelov à la mi-temps du match contre l’Union

Inévitablement, des tensions plus ou moins grandes peuvent apparaître dans un vestiaire lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. À la mi-temps du derby bruxellois entre l’Union et Anderlecht dimanche, qui a vu les Mauves s’incliner pour la deuxième fois en seulement quelques jours, le ton est sérieusement monté entre Wesley Hoedt et Lior Refaelov, deux hommes forts du noyau bruxellois.

Selon nos confrères du Nieuwsblad et de la DH, les deux hommes se seraient même retrouvés nez à nez dans le vestiaire, et il aura fallu l’intervention de leur capitaine Hendrik Van Crombrugge pour tenter d’apaiser les esprits.