Remco Evenepoel: «J’ai très envie de retrouver les sensations de la course»

Le soleil brille sur les orangers qui inondent la Communauté de Valence de leur couleur ocre à travers d’interminables champs soulignés par les sillons des fruitiers si importants dans cette région agricole. Entre mer et montagne, le Tour de Valence, un peu comme celui d’Algarve, de Tirreno-Adriatico plus tard, la saison cycliste de Remco Evenepoel débute ainsi dans la douceur. En douceur ? Connaissant l’appétit et l’enthousiasme du jeune champion qui vient de fêter ses 22 ans, il est très compliqué d’imaginer une reprise en mode mineur pour ce compétiteur né, fan de Rafael Nadal (lire plus loin), c’est tout dire.

Mais lors de son interview, la dernière en mode entraînement, le Brabançon s’est montré prudent, une façon intelligente de repousser la pression sans ignorer, bien entendu, que seule la victoire l’anime. Une prudence qu’il explique lui-même par un changement progressif de mentalité, une modération de ses pulsions lorsque l’énervement le gagne…