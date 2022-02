Mini-tax shift: un premier pas pour Vincent van Peteghem

Le ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a gagné une bataille. Au milieu de la nuit passée, il a obtenu le feu vert pour une réduction de la cotisation spéciale de sécurité sociale – au profit des bas et moyens revenus.

Le ministre n’entend pas en rester là. Dans le cadre de la grande réforme fiscale qu’il est bien décidé à présenter d’ici à la fin de la législature, il souhaite supprimer cet impôt de crise instauré en 1994 et prélevé par les employeurs sur le salaire net des travailleurs.

Vincent Van Peteghem a répété qu’il juge la cotisation spéciale « obsolète et faussée », car « les barèmes n’ont jamais été indexés », de sorte que « la pression fiscale et parafiscale s’est progressivement déplacée vers les revenus les plus faibles. »