Les prêts en recul au Standard

Lors de ce mercato d’hiver, le Standard n’a transféré des joueurs qu’à titre définitif et a écourté trois prêts (Klauss, Rafia et Likonza), alors que Nkounkou aurait pu ne plus être là. Ce n’est pas un choix innocent…

La sérénité n’est pas près de revenir en bord de Meuse, où la direction du Standard est à nouveau placée face à ses incohérences. En cause, le départ d’Ameen Al-Dakhil pour Saint-Trond, qui le voulait vraiment, après ceux de Michel-Ange Balikwisha pour l’Antwerp et de Hugo Siquet pour Fribourg, alors que le président Bruno Venanzi avait insisté, lors de l’une de ses dernières sorties médiatiques, sur l’importance de miser sur la jeunesse et le centre de formation pour construire le Standard de demain. Mais ce qui, à Sclessin, a bien davantage encore fâché, c’est le fait que le club liégeois (qui au départ espérait vendre Laifis) ait vu dans le transfert du jeune défenseur belgo-irakien contre la somme, sciemment revue à la baisse, de 500.000 euros (avec un pourcentage de 25 % à la revente) un moyen de renouer le dialogue avec Saint-Trond, de trouver un accord à l’amiable et de solder le litige en cours, au niveau de la FIFA en tout cas, relatif au dossier Junior Edmilson.