Omicron: quand le CST est à nouveau valable après une contamination

Vous avez besoin de votre Covid Safe Ticket afin de participer à certaines activités. Or, il se désactive quand vous êtes testé positif.

Pour pouvoir participer à certaines activités, vous avez besoin de votre Covid Safe Ticket (CST), notamment pour aller dans un café ou un restaurant, dans les centres de fitness et lors de réunions ou d’événement rassemblant plus de 50 personnes à l’intérieur ou 100 personnes à l’extérieur et quand vous voyagez.

Si vous avez été testé positif au covid et que vous êtes entièrement vacciné, il ne vous sera plus possible d’utiliser votre certificat de vaccination comme Covid Safe Ticket.

Lorsque votre certificat de vaccination sera scanné au contrôle d’entrée à un événement, par exemple, un écran rouge s’affichera. Le résultat de votre test PCR ou test rapide antigénique est en effet toujours enregistré par Sciensano et rend votre certificat de vaccination temporairement invalide en tant que Covid Safe Ticket. L’accès vous sera refusé pendant une durée de 11 jours et vous devrez en outre vous soumettre aux règles d’isolation et de quarantaine.