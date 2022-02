Podcast – Les mesures «énergie» profitent-elles vraiment aux plus précarisés? Pour permettre aux Belges de faire face à la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral s’est mis d’accord sur une série de mesures. Mais servent-elles réellement l’objectif annoncé, aider les plus précarisés ? Eléments de réponse.

Par Pierre Fagnart Publié le 1/02/2022 à 19:52 Temps de lecture: 1 min

Le gouvernement fédéral a accouché d’une série de mesures pour aider les Belges à faire face à la hausse des prix de l’énergie. Baisse temporaire de la TVA, chèque de 100 euros et extension du tarif social : tous les détails sont à retrouver dans Le Soir.

Pour aller plus loin, on s’est demandé si ces mesures atteignaient bien leur but, à savoir : aider les ménages les plus précarisés. Pascal Lorent a contacté trois économistes : Philippe Defeyt, Etienne de Callatay et Bruno Colmant pour avoir leur avis sur la question. Nous, on a appelé Pascal pour qu’il nous explique.