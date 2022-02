Muet depuis la perte de sa couronne mondiale, Lewis Hamilton sort enfin du silence

On ne l’avait plus entendu depuis la perte de sa couronne mondiale face à son rival Max Verstappen le 12 décembre dernier lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, dernière épreuve de la défunte saison. Après des semaines de silence, Lewis Hamilton s’est enfin exprimé dans une très courte vidéo publiée sur la plateforme chinoise Weibo : « Je vous souhaite un joyeux Nouvel An chinois. Que la nouvelle année vous apporte de la chance et tout ce que vous souhaitez ».

À deux semaines de la présentation de la nouvelle Mercedes et à un peu plus de deux mois du premier GP de la nouvelle saison de F1, l’avenir du septuple champion du monde demeure incertain. Selon la chaîne britannique Sky Sports, il ne prendra une décision qu’après la divulgation, le 18 mars prochain, des résultats de l’enquête de la Fédération internationale automobile (FIA) sur les événements survenus dans le dernier tour du GP d’Abou Dhabi.