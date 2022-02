Une découverte majeure pour prévenir les crises cardiaques

On ne voit bien qu’avec le cœur. » Le message du renard au Petit Prince pourrait s’inverser à l’aune des travaux d’une équipe de chercheurs supervisée par le professeur Alex Frangi (KULeuven, université de Leeds et institut Alan Turing, en Grande-Bretagne) : les yeux sont le miroir du cœur – en plus d’être celui de l’âme. Et l’essentiel peut s’y détecter, pour maintenir la vie du patient en prévenant le risque d’infarctus.