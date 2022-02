Factures d’énergie: pourquoi la prime de 100 euros ne concerne que l’électricité

Une réduction de 100 euros

Le premier « booster » consiste en une prime de chauffage one shot de 100 euros pour tous les ménages belges. Celle-ci sera accordée, probablement d’ici deux mois via une réduction de la facture d’électricité de tous les bénéficiaires d’un contrat résidentiel. Le choix de passer par le contrat d’électricité permet, selon le gouvernement, d’accorder la prime quelle que soit la manière de se chauffer (mazout, gaz ou électricité).

Interrogé sur Bel RTL sur le fait que cette prime ne concerne que l’électricité alors que c’est le gaz qui coûte beaucoup plus cher, le ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermargne s’est expliqué : « On a voulu tenir compte de la situation différente des familles. Avec le chèque de 100 euros, on tient compte des différentes situations et on ne fait pas de différence entre les gens qui se chauffent au gaz, au mazout ou à l’électricité ».

Et le Premier ministre Alexander De Croo d’expliquer à la RTBF : « Si on regarde en Wallonie, 50 % de la population se chauffe avec du mazout et ce n’est pas possible de diminuer la TVA dessus, l’Europe ne nous autorise pas à le faire. On ne pouvait donc pas baisser la TVA pour ceux qui se chauffent au gaz et laisser dans le froid ceux qui se chauffent au mazout. On a donc dû prendre une mesure qui s’adresse à tout le monde. C’est pour cela qu’on a décidé d’un chèque au bénéfice de tout le monde pour le chauffage, peu importe le moyen utilisé pour se chauffer ».

Diminution temporaire de la TVA sur l’électricité

La deuxième mesure est la diminution temporaire de la TVA de 21 % à 6 % sur l’électricité (et pas sur le gaz) pendant quatre mois, de mars à juin inclus. Pendant ce temps, les ministres des Finances Vincent Van Peteghem et de l’Énergie Tinne Vander Straeten sont invités à continuer le travail sur une réforme des accises et sur un système de cliquet sur l’électricité et le gaz naturel. Ils devront faire rapport au kern d’ici le 1er mars.

Tarif social élargi

Outre ces nouvelles mesures, le fédéral a confirmé la prolongation au deuxième trimestre de 2022, soit jusqu’au 30 juin, du tarif social élargi. Celui-ci concerne les 20 % de ménages les plus vulnérables, soit environ un million de familles ou deux millions de personnes.

Les différentes mesures concernant les prix de l’énergie représentent un montant de quelque 1,1 milliard d’euros. Celles-ci seront financées via les recettes TVA supplémentaires perçues précédemment, un prélèvement sur les sur-revenus du nucléaire et via la diminution des subsides à l’éolien en mer consécutive à l’augmentation des prix. Le surplus budgétaire tiré de la hausse actuelle des prix de l’énergie est ainsi estimé à 800 millions d’euros.

Mini tax shift

Enfin, le gouvernement fédéral s’est accordé sur un mini tax shift. Celui-ci consiste en une réduction de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, axée sur les bas et moyens salaires. Puisqu’il s’agit d’un glissement de fiscalité, cette mesure a été liée à la mise en place de la taxe sur les billets d’avion. Celle-ci concerne tous les vols passagers commerciaux, ainsi que les vols privés et les vols d’affaires. Plus le vol sera court, plus la taxe sera importante. Ainsi, la contribution d’embarquement sera comprise entre 2 et 10 euros, le montant maximal étant prévu pour les vols de moins de 500 kilomètres. En outre, le fédéral procédera à une augmentation des accises sur les cigarettes et le tabac.

Par ailleurs, le montant du bonus à l’emploi, réservé aux bas et moyens salaires sera désormais lié à l’augmentation du salaire minimum. Dans le cadre de l’accord social interprofessionnel 2021-2022, une telle augmentation a été prévue au 1er avril 2022. Le revenu mensuel minimum moyen augmentera de 76,28 euros brut par mois (hors indexation) à cette date. Le fédéral a à cette occasion rappelé le maintien de l’indexation automatique des salaires.