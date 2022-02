Yvette (64 ans) et Christian (68 ans): «On a dû vendre notre voiture»

L’ancien quartier ouvrier se compose de petites maisons ouvrières de briques rouges. A côté de la Meuse, dans le centre de Seraing, Yvette et Christian occupent la plus petite habitation de la rue. Outre leur rez-de-chaussée, le couple de retraités dispose seulement d’un premier étage. Impossible pourtant pour ce couple de 64 et 68 ans de chauffer davantage que son salon. « On s’en sort avec un gros pull et on ne met le chauffage que sur 1 ou 1,5. On rajoute une couverture quand il fait plus froid le soir. La chambre, on ne la chauffe pas. On a deux couettes dans notre lit et j’ai un coussin en noyaux de cerise que je peux mettre dans mon lit après l’avoir chauffé au micro-ondes », explique Yvette. La Serésienne le répète plusieurs fois : chaque euro compte. Durant de nombreuses années, elle a porté de multiples casquettes dans un hôtel-restaurant de Hotton. Elle y a travaillé en cuisine, fait le ménage ou encore assuré le service en salle. « Le problème, c’est qu’il ne m’a pas déclaré normalement ».