Eric (37 ans): «Je n’aurais jamais pensé aller un jour au CPAS»

Eric travaille dans une banque. Il gagne mensuellement près de 2.000 euros. De prime abord, l’Anderlechtois n’a pas à s’inquiéter de ses factures d’énergie. En réalité, la hausse des prix s’avère la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Se tourner vers le CPAS a représenté l’unique solution. Face aux impayés qui s’accumulent, ce père de trois enfants de 37 ans demande de l’aide en novembre dernier. « J’ai travaillé toute ma vie, dès que je suis sorti de l’école. J’étais au top et je gagnais bien. Depuis six ans, j’essaie de me relever. »