Hassan (49 ans): «J’ai évidemment contesté ma facture»

Hassan n’en revient toujours pas. En décembre dernier, le mécanicien de la SNCB a reçu sa facture de régularisation. A sa grande surprise, le montant s’élève à 567 euros. Avec sa femme et leur enfant de deux ans, le ménage se compose certes de trois personnes. L’année passée, la famille habitait toutefois un appartement particulièrement exigu. L’habitation comptait à peine une cinquantaine de mètres carrés. « Chaque année, on nous demande déjà de payer plus cher par mois. Un moment, ce fut 56 euros, puis 70, 80 et désormais 82 euros. Quand tu vois qu’on paie ensuite un tel décompte, c’est affreux », lâche le cheminot.

Cet habitant de Dilbeek considère ces hausses de prix injustes et incompréhensibles. Il ne compte pas se laisser faire. « J’ai contesté la facture et je ne l’ai pas payée. Je l’ai également envoyée au régulateur, c’est-à-dire à la Creg. J’attends sa réponse. Ce n’est pas logique de payer tout ça pour un petit ménage ! ».