CAN: Hervé Koffi veut rendre le sourire à tout un pays

La CAN entre dans le « money time » avec les demi-finales Burkina Faso-Sénégal ce mercredi et Egypte-Cameroun jeudi. C’est en grande partie grâce à Hervé Koffi que les « Étalons » burkinabés sont toujours en lice, étant notamment décisif lors des tirs au but face au Gabon en huitièmes de finale. Mais ce n’est pas tout. En quatre matches dans ce tournoi (il a manqué la 3e rencontre de groupe pour cause de Covid), le gardien du Sporting de Charleroi (25 ans) a gardé ses filets inviolés à deux reprises et n’a encaissé que trois buts sur lesquels il ne pouvait pas grand-chose : deux penalties et un inscrit par son équipier Adama Guira.