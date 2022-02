Andrée (81 ans): «Même avec le tarif social, je m’inquiète»

La chaussée de Ninove fait quasi office de frontière entre Molenbeek et Anderlecht. Andrée habite dans la seconde entité, juste entre la longue artère et la station de métro Aumale. Cette retraitée de 81 ans au rire communicatif possède aussi un vif attachement pour sa commune du nord-ouest de Bruxelles. « Je suis anderlechtoise et c’est important », lance-t-elle, avec un grand sourire. Depuis 2004, l’ancienne secrétaire de direction vit dans un logement social. Au niveau énergétique, elle bénéficie, depuis un an, de la tarification sociale. Elle respecte en effet les critères pour recevoir l’intervention majorée. Depuis un an, elle paie donc 35 euros d’acompte mensuel. Avec ses 1.300 euros de pension, Andrée ne met pas d’argent de côté à la fin du mois. « J’ai des petits-enfants et j’aime encore leur faire plaisir quand je peux le faire ». Ces derniers jours, cette absence de bas de laine se révèle une source de préoccupation. Février s’avère le mois où arrive sa facture de régularisation annuelle.