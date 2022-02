Moussad (61 ans): «On vit à deux avec 1.072 euros»

Le soleil couchant déploie ses rayons orange et rouges. Il disparaît petit à petit derrière le Westland. Niché au 9e étage d’une tour de logements sociaux anderlechtois, l’appartement offre la possibilité d’observer la beauté du spectacle. En théorie du moins. En face du salon, l’immense building voisin gâche la vue. Au lieu de la chaude luminosité du soleil, l’habitation se trouve éclairée par une lampe blanche et crue. C’est ce petit appartement au Peterbos qu’habitent Moussad et Nihad, âgés de 37 et 61 ans. D’une surface de moins de 60m2, l’habitation souffre de multiples problèmes d’humidité. Les taches noires couvrent d’ailleurs une partie importante du mur de la salle de douche. La grande télévision accrochée au mur du salon en constitue le seul véritable élément de confort et de modernité. Le couple ne sort jamais au restaurant ou au cinéma. Il n’en a pas les moyens. La hausse de l’énergie les place désormais en grande difficulté.