Comment le renchérissement de l’énergie impacte les Belges

La hausse des prix de l’énergie met en difficulté de nombreux Belges. La grande facilité à récolter des témoignages ces derniers jours constitue en soi un révélateur peu rassurant. Une partie de la population n’y arrive plus, souffre et accepte d’en parler. En ce début d’année 2022, un certain nombre d’habitants de notre pays évitent au maximum d’allumer leur chauffage.