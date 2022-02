Des chercheurs développent un protocole innovant dans le soin du cancer du rectum

Une équipe de chercheurs de la VUB a mis au point un nouveau protocole permettant de déterminer si une opération est nécessaire lorsqu’un patient souffre d’un cancer du rectum. Basé sur l’intelligence artificielle, il devrait permettre, dans certains cas, d’éviter les interventions chirurgicales et leurs lourdes conséquences, a annoncé l’université mardi par voie de communiqué.

Les chercheurs des groupes TROP (Translational Radiation, Oncology and Palliative Care) et BISI (Biostatistics and medical informatics) insistent sur les conséquences potentiellement lourdes d’une opération d’un cancer du rectum. « Il est parfois difficile d’épargner le sphincter, avec toutes les conséquences que cela implique », explique Inès Dufait, chercheuse postdoctorante. « Malheureusement, la majorité des patients opérés, où le sphincter n’a pas été retiré, sont toujours confrontés à divers effets secondaires et souffrent, par exemple, d’incontinence, de difficultés à aller aux toilettes, de beaucoup de gaz dans les intestins et de crampes qui peuvent persister pendant plus de dix ans ».