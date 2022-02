Brabant wallon: une grande villa rénovée pour 1.775.000 euros (photos)

Situation

Cette villa est située à Grez-Doiceau, au cœur du très prisé domaine du Bercuit. L’endroit est réputé pour son golf et recherché pour son calme, qui est accentué par le fait que la villa est entourée d’un terrain de plus de 53 ares. L’habitation n’est toutefois pas isolée, car les premiers commerces se trouvent à moins de 5 minutes en voiture, au centre de Grez-Doiceau. Quelques minutes suffisent aussi pour rejoindre les écoles du coin, la nationale 25 ou encore les arrêts de bus. La villa est également proche de plusieurs villes comme Wavre ou Louvain-la-Neuve, dont les centres sont accessibles en une dizaine de minutes.

Etat général

Cette villa date des années 1970 et, hormis sa toiture (tuiles en terre cuite), elle vient d’être rénovée dans son intégralité, avec des finitions et matériaux de qualité comme du marbre, des parquets massifs, etc. Elle est équipée de châssis en double vitrage, d’installations électriques et de plomberie neuves, d’une nouvelle chaudière au gaz (cuve à propane extérieure) complétée par un feu ouvert au gaz dans le séjour, d’un système d’alarme, etc. La villa présente de bonnes performances énergétiques et un certificat PEB de niveau B. Le jardin a lui aussi été aménagé récemment, et il est encore possible d’installer un carport supplémentaire au cœur de la propriété. Les acheteurs devront juste prévoir l’installation de la cuisine, pour laquelle l’espace et tous les raccordements ont été prévus.

Disposition

La villa est répartie sur deux niveaux, plus un sous-sol avec des caves, une buanderie et une chaufferie. L’entrée principale s’effectue via un lumineux hall avec vestiaire et WC. Ensuite s’ouvre un vaste séjour de 83 m2 avec un feu ouvert qui est prolongé par un salon TV. Le rez accueille aussi une pièce pour la cuisine (à aménager), un bureau avec vue sur le jardin et un deuxième hall qui permet de rejoindre le double garage. Plusieurs pièces donnent sur le jardin agrémenté d’une terrasse en partie couverte. Au premier, le grand hall de nuit peut accueillir un coin bureau. L’étage rassemble trois chambres avec leurs salles d’eau privatives, dont la suite parentale qui comporte en plus un dressing. La quatrième chambre (avec salle de bain) est quant à elle située au-dessus du garage et est indépendante. Les pièces de la villa se caractérisent principalement par leur superficie généreuse et leur luminosité.

Prix

La villa est mise en vente au prix de 1.775.000 euros. Grâce à sa rénovation récente et complète, il ne reste qu’à y installer une cuisine et poser ses valises !

Adresse : Grez-Doiceau

Surface habitable : 450 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 4

WC : 5

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 53,79 ares)

Etat : rénovée

Garage : oui

PEB : B