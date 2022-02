Royaume-Uni: de nouvelles révélations à l’encontre de Boris Johnson

Après les révélations de l’enquête menée par Sue Gray qui a été dévoilée en début de semaine, The Guardian a annoncé mardi soir que le Premier ministre avait également participé en janvier 2021 à une soirée d’adieu au 10, Downing Street.

The Guardian, le quotidien britannique, a dévoilé que le Premier ministre avait également participé à une fête d’adieu en janvier 2021, il y a un an. Une révélation de plus pour Boris Johnson, déjà dans la tourmente depuis l’enquête sur les « soirées alcoolisées » organisées au 10 Downing Street lors du confinement.