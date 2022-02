Spider-Man porte Sony, qui relève ses objectifs

Sony table sur un bénéfice opérationnel annuel de 1.200 milliards de yens (9,3 milliards d'euros) contre une perspective précédente de 1.040 milliards de yens, ce qui représenterait une progression de 25,6% sur un an.

En revanche, Sony a laissé inchangée sa prévision de ventes, à 9.900 milliards de yens (76,5 milliards d'euros), ce qui serait une hausse de 10% sur un an.

L'optimisme du groupe nippon s'appuie en premier lieu sur le secteur du cinéma, où ses ventes ont grimpé de 140% sur le trimestre octobre-décembre comparé à l'exercice précédent, grâce aux succès en salle de ses films "Spider-Man: No Way Home" et "Venom: Let There be Carnage".

Spider-Man en particulier a fait un carton, se plaçant à la sixième place du classement mondial des meilleures recettes de tous les temps.