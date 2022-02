Coronavirus: une entreprise sud-africaine a trouvé une formule pour un vaccin sans brevet

Actuellement, les grandes entreprises pharmaceutiques ayant développé un vaccin contre le covid, comme Pfizer, BioNTech et Moderna, ont le monopole sur ce marché. Une situation non favorable pour les pays du sud.

Une entreprise sud-africaine a réussi à trouver un vaccin contre le coronavirus qui ne nécessite pas de brevet dans le but de protéger plus facilement les pays non-occidentaux, rapportent nos confrères de De Morgen.

En se concentrant sur un vaccin à ARN messager comme suggéré par l’OMS, « nous ne voulons pas seulement imiter le produit de Moderna, mais aussi proposer de l’innovation », explique Petro Terblanche, la PDG de la société sud-africaine Afrigen Biologics and Vaccines. L’Organisation mondial de la Santé a d’ailleurs investi plus de 90 millions d’euros dans ce projet.

Actuellement, les grandes entreprises pharmaceutiques ayant développé un vaccin contre le covid, comme Pfizer, BioNTech et Moderna, ont le monopole sur ce marché. Une situation non favorable pour les pays du sud puisqu’elle leur permet de négocier les contrats plus facilement à leur avantage.

Malgré le fait d’avoir trouvé cette formule, plusieurs longues étapes doivent encore être remplies. Il faut que le vaccin passe par des phases de test, ce qui pourrait occasionner un certain retard pour le réajustement de la formule. « Dans le pire des cas, nous pourrions alors soumettre une demande d’agrément aux autorités dans 36 mois », explique la PDG.