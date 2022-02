La ministre Bourguignon dénonce le "cynisme pur" des dirigeants d'Orpea

"On est là au coeur d'un système, je pense", a commenté sur LCI la ministre, interrogée sur les informations du Canard enchaîné selon lesquelles l'ancien directeur général du groupe Yves Le Masne a empoché près de 590.000 euros l'été dernier en revendant des actions, peu de temps après avoir appris la préparation du livre-enquête "Les Fossoyeurs".

"Si, en plus, des personnes quittent le navire au moment où il y a des accusations, en n'acceptant pas de répondre et d'assumer des responsabilités, et au passage en se servant, là c'est grave !" s'est exclamée la ministre, évoquant son "dégoût".