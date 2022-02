L’intérim, une voie de solution pour le secteur de la construction?

Le manque de candidats, tous secteurs confondus, est criant depuis plusieurs années. Le phénomène n’est pas nouveau, le war for talents (la guerre des talents) existe depuis déjà plus de 24 ans.

Le secteur de la construction n’est pas en reste. Alors que son marché est florissant, la fidélisation des nouvelles recrues s’avère beaucoup plus compliquée. Pour les entreprises, plusieurs solutions leur sont offertes pour engager de nouvelles personnes : trouver la perle rare sortant d’une école, former un ou une stagiaire venu(e) travailler dans l’entreprise, l’appel aux sous-traitants étrangers ou l’engagement de personnel via les agences d’intérim.